В Нидерландах создали самую маленькую рождественскую елку в мире, высота которой составляет всего лишь 4 нанометра.

Об этом сообщает научное издание Phys.org.

Елку создала студентка факультета прикладной физики Делфтского технологического университета (TU Delft) Маура Виллемс.

Перед выпуском девушка работает со сканирующим туннельным микроскопом. Это сложное устройство, которое может сканировать отдельные атомы и даже менять их положение.

Виллемс использует устройство для создания небольших структур (буквально атом за атомом), чтобы изучить их квантовомеханические свойства.

Девушке пришла в голову идея создать рождественскую елку, удалив 51 атом из идеальной кристаллической решетки.

Как сообщается на сайте университета, в итоге получилось “дерево” высотой 4 нанометра или 4 миллионных миллиметра (не считая самой верхушки).

Стоит отметить, что самая большая рождественская елка в мире – это инсталляция, которую зажигают на склоне горы Инджино в итальянской коммуне Губбио. Ее высота составляет около 650 метров. В 1991 году эта “елка” была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.