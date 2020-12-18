Нидерландский киберэксперт Виктор Геверс утверждает, что вошел в Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа, угадав пароль: “MAGA2020!“. Эту информацию подтвердили прокуроры, однако наказывать хакера не собираются.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации нидерландской прокуратуры, 16 октября 44-летний Геверс с пятой попытки угадал точную комбинацию: “MAGA2020!“.

В Нидерландах взлом считается преступлением, но официальные лица заявили, что не будут выдвигать обвинения, потому что Геверс выполнил требования к “ответственному раскрытию информации“, продемонстрировав, насколько легко можно было получить доступ к аккаунту президента США: @realdonaldtrump.

“Мы считаем, что хакер действительно проник в аккаунт Трампа в Twitter, но выполнил критерии, разработанные в прецедентном праве, и сделал это этично“, – говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, Геверс открыто рассказал об этом взломе и заявил, что его целью было выявить “уязвимости в Интернете“.