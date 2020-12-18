Об этом пишет The Washington Post.
По информации нидерландской прокуратуры, 16 октября 44-летний Геверс с пятой попытки угадал точную комбинацию: “MAGA2020!“.
В Нидерландах взлом считается преступлением, но официальные лица заявили, что не будут выдвигать обвинения, потому что Геверс выполнил требования к “ответственному раскрытию информации“, продемонстрировав, насколько легко можно было получить доступ к аккаунту президента США: @realdonaldtrump.
“Мы считаем, что хакер действительно проник в аккаунт Трампа в Twitter, но выполнил критерии, разработанные в прецедентном праве, и сделал это этично“, – говорится в заявлении прокуратуры.
Напомним, Геверс открыто рассказал об этом взломе и заявил, что его целью было выявить “уязвимости в Интернете“.
- В конце октября российская хакерская группа незадолго до президентских выборов в США осуществила кибератаки, направленные на системы американских органов власти, а также на серверы, связанные с авиационной промышленностью.