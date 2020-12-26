В Германии уже начали вакцинацию от коронавируса COVID-19. Первой прививку получила 101-летняя Эдит Квойцалла, проживающая в доме для престарелых.

Об этом, в частности, сообщают издание Der Spiegel и немецкая общественная телекомпания ZDF.

Официально старт кампании по вакцинации в Германии запланирован на это воскресенье, 27 декабря.

Однако первые в Германии прививки от коронавируса были сделаны в немецком городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) в субботу, 26 декабря.

Прививки вакциной Pfizer/BioNTech получили 40 обитателей дома престарелых и десять его сотрудников.

Первой была вакцинирована 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла.

По словам очевидцев, женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась.

Администратор дома престарелых Тобиас Крюгер сообщил журналистам, что ранее власти округа поинтересовались у него, готово ли учреждение к вакцинации.

“Каждый день ожидания – это еще один день промедления”, – отметил он.

Стоит отметить, что 26 декабря в центрах вакцинации по всей Германии и среди мобильных бригад были распределены десятки тысяч доз вакцины.

Первыми в стране должны быть привиты люди старше 80 лет, медицинский персонал больниц и работники сферы ухода.