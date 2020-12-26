Об этом, в частности, сообщают издание Der Spiegel и немецкая общественная телекомпания ZDF.
Официально старт кампании по вакцинации в Германии запланирован на это воскресенье, 27 декабря.
Однако первые в Германии прививки от коронавируса были сделаны в немецком городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) в субботу, 26 декабря.
Прививки вакциной Pfizer/BioNTech получили 40 обитателей дома престарелых и десять его сотрудников.
Первой была вакцинирована 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла.
По словам очевидцев, женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась.
Администратор дома престарелых Тобиас Крюгер сообщил журналистам, что ранее власти округа поинтересовались у него, готово ли учреждение к вакцинации.
“Каждый день ожидания – это еще один день промедления”, – отметил он.
Стоит отметить, что 26 декабря в центрах вакцинации по всей Германии и среди мобильных бригад были распределены десятки тысяч доз вакцины.
Первыми в стране должны быть привиты люди старше 80 лет, медицинский персонал больниц и работники сферы ухода.
- Ранее сегодня сообщалось, что первые партии вакцины от коронавируса уже прибыли во все страны Европейского Союза. Вакцинация начнется завтра, 27 декабря.
- Венгрия первой в ЕС начала вакцинацию от коронавируса. Инъекцию получили работники больниц Будапешта.