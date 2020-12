Все страны ЕС получили COVID-вакцину: вакцинация начнется завтра

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в специальном видеообращении.

“Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация от COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха”, – заявила фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии отметила, что вскоре ЕС получит больше вакцины, но это произойдет после того, как производители получат одобрение регуляторного органа. В частности, независимые эксперты должны подтвердить эффективность и безопасность вакцин.

Ляен отметила, что Евросоюз приложил максимум усилий для того, чтобы обеспечить необходимым количеством доз вакцины все страны блока и Европейской экономической зоны.

Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни. Но пока этого не произошло нам нужно быть внимательными. Мы должны защищать себя и своих родных от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды”, – отметила президент Еврокомиссии.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020