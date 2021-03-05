В Новой Зеландии экстренно эвакуируют людей из-за угрозы цунами

Об этом сообщает ВВС.
Около 8:30 утра произошло первое землетрясение с магнитудой 8,1 балла. Это произошло около островов Кермадек.
После этого метеорологи отменили сообщение о возможном цунами. Ситуация после второго землетрясения не изменилась. Но после третьего землетрясения в некоторых районах начали работать сирены, оповещающие о приближении цунами.
В Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям предупредили, что во время цунами возможны несколько “неожиданных всплесков”.
После этого власти приняли решение об экстренной эвакуации.
We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 8.1 earthquake near KERMADEC ISLANDS REGION. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat.
— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021
Острова в акватории южной части Тихого океана может накрыть волна высотой около трех метров.
TSUNAMI WARNING: Listen to local civil defence authorities and follow any evacuation instructions. Coastal inundation (flooding of land areas) is expected in areas under Land and Marine threat. See attached map for affected areas. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/KoKouvbYeB
— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021
В Департаменте гражданской обороны Новой Зеландии посоветовали людям уходить из домов и добираться до мест эвакуации пешком или на велосипедах, так как из-за большого количества автомобилей по трассам не проехать.
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