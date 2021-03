В Новой Зеландии экстренно эвакуируют людей из-за угрозы цунами

Об этом сообщает ВВС.

Около 8:30 утра произошло первое землетрясение с магнитудой 8,1 балла. Это произошло около островов Кермадек.

После этого метеорологи отменили сообщение о возможном цунами. Ситуация после второго землетрясения не изменилась. Но после третьего землетрясения в некоторых районах начали работать сирены, оповещающие о приближении цунами.

В Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям предупредили, что во время цунами возможны несколько “неожиданных всплесков”.

После этого власти приняли решение об экстренной эвакуации.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 8.1 earthquake near KERMADEC ISLANDS REGION. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021