Об этом сообщает пресс-служба Печерского райсуда Киева.
“Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде. Печерский районный суд города Киева продолжает работать в штатном режиме”, – отметили в пресс-службе.
В суде призывают воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.
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