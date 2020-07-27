Об этом сообщает пресс-служба Печерского райсуда Киева.

“Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде. Печерский районный суд города Киева продолжает работать в штатном режиме”, – отметили в пресс-службе.

В суде призывают воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.