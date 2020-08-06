Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В ведомстве заявили, что во время патрулирования поезда №122 сообщением Ровно – Киев – Николаев в полицию охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло.
Правоохранители обратили внимание на мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.
Фото: Нацполиция
В полиции заявили, что во время допроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал угрожать.
Правоохранители усмирили дебошира и передали его коллегам-полицейским из Черкасской области.
Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.
- Ситуация с избиением женщины в поезде “Мариуполь – Киев” ночью 31 июля находится на контроле органов операционного управления “Укрзализныци”.