В поезде Ровно - Киев - Николаев пассажир разбил стекло и начал угрожать сотрудникам полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ведомстве заявили, что во время патрулирования поезда №122 сообщением Ровно – Киев – Николаев в полицию охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

Фото: Нацполиция

В полиции заявили, что во время допроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал угрожать.

Правоохранители усмирили дебошира и передали его коллегам-полицейским из Черкасской области.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.