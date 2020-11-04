Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении строгих карантинных ограничений в стране из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал сегодня на пресс-конференции, сообщает польское издание gazeta.pl.

Так, с субботы будут закрыты магазины в торговых центрах, кроме продуктовых и аптек. Также с понедельника ученики 1-3 классов остаются дома. Закрываются кинотеатры и гостиницы.

“После длительного обсуждения с членами правительства, экспертами и аналитиками мы пришли к выводу о необходимости усилить методы безопасности. Мы отправляем на дистанционное обучение 1–3 классы. Продлеваем период дистанционного обучения для старшеклассников до 29 ноября”, – сказал Моравецкий.

По его словам, также будут закрыты кинотеатры, галереи, все заведения культуры.

“Мы хотим снизить социальную мобильность, потому что это единственный способ реализовать стратегию борьбы с пандемией”, – уточнил глава польского правительства.

В свою очередь гостиницы будут доступны только для людей, путешествующих с целью ведения бизнеса

Премьер-министр Польши сообщил, что введение запрета на передвижение граждан возможно в случае, если уровень заболеваемости достигнет 75 случаев на 100 000 человек. Если введенные ограничения не принесут результата, такой уровень заболеваемости может быть достигнут в течение 7-10 дней.

Как сообщает телеканал TVN 24, в настоящее время вся Польша находится в красной зоне. Это означает, что в публичных местах обязательно следует надевать перчатки или дезинфицировать руки, а также прикрывать рот и нос (носить маски). Также существует ограничение на пребывание людей в магазинах и на почте. С понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 в магазинах, аптеках и на почте могут находиться только люди старше 60 лет. Закрыты рестораны, бары и кафе. Они могут работать на вынос. Кроме того, приостановлена деятельность бассейнов, аквапарков и тренажерных залов.

Стоит отметить, что в среду, 4 ноября, был установлен рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом в Польше – 24 692 человек.

Всего с начала эпидемии в стране выявили 439 536 заболевших, 6 475 человек стали жертвами вируса.