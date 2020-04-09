Об этом сообщила глава фракции “Европейской солидарности” Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

“Европейская Солидарность” выступила с инициативой, чтобы “Суспільне ТВ” присоединилось к трансляции школьной программы в условиях карантина, чтобы в первую очередь сельские дети, у которых нет дома компьютеров и интернета, имели равный доступ к образованию. Нашу идею услышала власть, но реализовала творчески, в стиле 95-квартала. Теперь по нескольким каналам идут трансляции уроков, но там задействованы …. “слуги народа” и сам квартал. Сорри, а “слуги” точно являются примером образованности и эрудиции? Не замечал”, – написала нардеп.

Она отметила. что пока оппозицию не допускают в университеты и школы, так как образовательные учреждения вне политики, “слуги” за бюджетные средства снимаются и транслируются на всю страну в уроках для детей.

“Мы требуем в таком случае паритета. Мы обращаемся к МОН с требованием привлечь к телевизионным урокам истории Владимира Вятровича и Андрея Парубия, они имеют специальное образование, я с радостью приму участие в уроке украинского языка и литературы, Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Ионова перфектно проведут урок английского, Алексей Гончаренко – французского, другие наши коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии. Мы официально обращаемся к Зеленскому и Правительству с требованием не использовать школьные уроки в политике. Это – коррупция, если кто-то этого не понимает. Мы требуем Правительство, Нацсовет по вопросам ТВ, МОН предоставить официальную оценку, почему представители правящей партии, которые не являются академиками, педагогами, профессорами, авторитетами, вообще не имеют никакого отношения к науке и образования, снимаются в школьных уроках за государственные средства. Желательно, чтобы этим занялись и правоохранительные органы. Это – использование служебного положения в личных целях, превышение власти и чистая коррупция. Достаточно из страны, что пенсионеры формируют свое сознание исключительно на квартале. Теперь и детей подсаживают на неуков- слуг …..”, – резюмировала Геращенко.

Ранее сообщалось, что учительница математики Всеукраинской онлайн-школы, которую инициировал Президент Владимир Зеленский, во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку.