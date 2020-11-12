Если бы парламентские выборы в Украине проходили уже в ближайшее время, то в Верховную Раду могли бы пройти 4 партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" вновь снизился и сейчас составляет менее 23%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в начале ноября.

Так, “Слугу народа” готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Стоит отметить, что в начале сентября поддержка партии составляла 25,7% (согласно опросу группы “Рейтинг”). Таким образом, за два месяца уровень поддержки “Слуги народа” снизился на 3%.

За партию “Европейская Солидарность” сейчас готовы проголосовать 15,4% респондентов (среди тех, кто определился). В сравнении с данными сентябрьского опроса рейтинг политсилы фактически не изменился.

За партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы отдать голоса 17,1% опрошенных (в сентябре было 16,7%).

За ВО “Батькивщина” могли бы проголосовать 8,0% респондентов (в сентябре было 9,4%).

Таким образом, в Верховную Раду на парламентских выборах могли бы пройти партии “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, ОПЗЖ, ВО “Батькивщина”.

Остальные политсилы не преодолевают пятипроцентный барьер. Так, партию “За майбутне” поддерживают 4,5% опрошенных, партию “Сила и честь” – 4,3%, Радикальную партию Ляшко – 4,3%, УДАР Виталия Кличко – 3,7%, “Голос” – 3,6%, партию “Свобода” – 3,5%.

“Партия “Слуга народа” сохраняет сильные позиции в южных регионах. “Оппозиционная платформа – За життя” имеет преимущество в юго-восточных, “Батькивщина” – центрально-западных, “Европейская Солидарность” в западных и в Киеве, “За майбутне” – в западных”, – отмечают социологи.

Согласно результатам опроса, за ОПЗЖ, “Европейскую Солидарность”, “Голос” чаще голосуют жители городов.

В то же время, партии “Батькивщина”, “За майбутне”, Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий.

У партии “Слуга народа” электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 ноября 2020 года.