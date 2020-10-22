К моменту проведения новых выборов в Верховную Раду Украины партия "Слуга народа" может разделиться на несколько политических сил.

Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки Никита Потураев.

“Перспективы партии “Слуга народа”, я бы сказал так, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от “Слуги народа” пойдет как минимум 2, а то и 3 силы. Одна из них будет непосредственно “Слуга народа”, а две или как минимум одна — новая сила”, – отметил Потураев.

Он уточнил, что в партии уже сегодня “есть центристская группа” (как отмечают журналисты LB.ua, очевидно, подразумеваются люди, ориентированные на спикера ВР Дмитрия Разумкова).

“В партии и сегодня есть центристская группа. Она вполне реформаторская, но как бы с таким, чуть-чуть левым уклоном. Есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу”, – рассказал Потураев.

Нардеп подтвердил, что сегодня фракция “слуг” переживает процесс “фрагментации на группы” влияния.

” Группа Павлюка — это вообще отдельно, они не имеют отношения ни к левому центру, ни к правому центру. Да, есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И тут как он им скажет, так они собственно и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит, будут социалистами. Скажет, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцами. Не имеет никакого значения”, – сообщил народный избранник.