Власти Рио-де-Жанейро решили закрыть проход на городские пляжи на Новый год. Такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом, в частности, сообщают бразильское общественное телевидение TV Brasil и агентство AFP.

Доступ к пляжам будет закрыт в ночь на 31 декабря, чтобы предотвратить скопление людей.

Будет запрещено движение автотранспорта на протяжении 30 км вдоль прибрежной линии, где миллионы людей обычно собирались 31 декабря, чтобы встретить Новый год с фейерверками.

Прогуливаться по району смогут только жители окрестных кварталов.

Нарушителей ограничительных мер могут оштрафовать на сумму до $2800 (15 000 реалов).

“Мы хотим направить ясный и прямой сигнал населению… Проведите осознанный Новый год и оставайтесь дома”, – заявил глава оперативного центра Рио-де-Жанейро Александр Кардеман.

На прошлой неделе мэрия Рио-де-Жанейро объявила, что 31 декабря с 20:00 по местному времени будет запрещен доступ в район Копакабана – традиционный центр новогодних празднеств.

Полицейские установят заграждения, чтобы заблокировать как общественный транспорт, так и частный. Кроме того, метро прекратит ходить в этом районе.

В Бразилии за время эпидемии выявили более 7,5 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений скончались более 191,6 тыс. инфицированных. По распространению вируса Бразилия занимает третье место в мире, а по смертности – второе.

В Рио-де-Жанейро скончались более 15 тыс. заболевших. Уровень смертности в городе более чем в два раза превышает средний по стране.