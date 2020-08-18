Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Во время проведения досудебного расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины правоохранители обнаружили захоронения на территории кладбища в Славянске. Специалистами была проведена эксгумация тел.
Отмечается, что большинство информации об эксгумации погибших составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году. Их имена неизвестны.
“С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности”, — отметили в МВД.
Напомним, боевые действия вокруг Славянска происходили в апреле-июле 2014 года. 12 апреля 2014 контроль над городом захватили боевики. 5 июля 2014 в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск.
- 18 мая журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым).
- Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко напомнил о преступлениях банды Игоря Гиркина и Игоря Безлера в 2014 году в Славянске и Горловке после того, как журналист Дмитрий Гордон опубликовал скандальное интервью с Гиркиним.