Полицейские обнаружили захоронение с неопознанными телами в Славянске. По предварительной информации, погибшие являются жертвами боевых действий 2014 года.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Во время проведения досудебного расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины правоохранители обнаружили захоронения на территории кладбища в Славянске. Специалистами была проведена эксгумация тел.

Отмечается, что большинство информации об эксгумации погибших составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году. Их имена неизвестны.

“С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности”, — отметили в МВД.

Напомним, боевые действия вокруг Славянска происходили в апреле-июле 2014 года. 12 апреля 2014 контроль над городом захватили боевики. 5 июля 2014 в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск.