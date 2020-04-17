На проезжей части ул. Вадима Гетьмана в Соломенском районе Киева произошел масштабный провал.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

ЧП произошло недалеко от Караваевых дач в направлении Индустриального моста. На данный момент автомобильное движение на этом участке перекрыто.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что провал образовался из-за аварии на инженерных сетях АО “АК “Киевводоканал”. На данный момент работники предприятия приступили к ликвидации аварии.

Отмечается, что работы планируется завершить до вечера 17 апреля. После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке ул. Гетьмана.