Об этом сообщает корреспондент #Букв.
ЧП произошло недалеко от Караваевых дач в направлении Индустриального моста. На данный момент автомобильное движение на этом участке перекрыто.
В Киевской городской государственной администрации объяснили, что провал образовался из-за аварии на инженерных сетях АО “АК “Киевводоканал”. На данный момент работники предприятия приступили к ликвидации аварии.
Отмечается, что работы планируется завершить до вечера 17 апреля. После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке ул. Гетьмана.
- Ранее сообщалось, что в результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. На дороге возле ТРЦ из-за горячей воды образовалась глубокая яма.
- Правоохранители открыли уголовное производство из-за прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.