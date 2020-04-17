Об этом сообщает корреспондент #Букв.

ЧП произошло недалеко от Караваевых дач в направлении Индустриального моста. На данный момент автомобильное движение на этом участке перекрыто.

Фото: #Буквы

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что провал образовался из-за аварии на инженерных сетях АО “АК “Киевводоканал”. На данный момент работники предприятия приступили к ликвидации аварии.

Отмечается, что работы планируется завершить до вечера 17 апреля. После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке ул. Гетьмана.

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