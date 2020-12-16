Первые вакцины против Covid-19 Pfizer и BioNTech уже в США, но не только врачи и медсестры получают их первыми.

Об этом сообщает CNN.

В системе здравоохранения VA Bedford в Массачусетсе Эндрю Миллер – медбрат в Службе экологического менеджмента – был первым сотрудником, получившим вакцину.

И Миллер не единственный. По мере того, как больницы в США получают первые партии вакцины, некоторые домработницы оказываются во главе списка.

В больнице Baptist Health, в Лексингтоне, штат Кентукки, один из обслуживающего персонала – вместе с реаниматологом, медсестрой интенсивной терапии и медсестрой отделения неотложной помощи – были одними из первых, кто получил вакцину.

В больнице Милосердия South в Сент-Луисе обслуживающий персонал также был одним из первых, кто вакцинировался.

В субботу Консультативный комитет по практике иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний проголосовал за рекомендацию вакцины для людей в возрасте от 16 лет и старше. Это произошло после того, как в пятницу Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило вакцину для экстренного использования.

Консультативная группа CDC ранее рекомендовала, чтобы медицинские работники и жители учреждений долгосрочного ухода первыми получили вакцину после получения разрешения на применение в экстренных случаях.

Сообщается, что по всей стране домашние работники сталкиваются с трудным выбором: идти на работу или поддерживать здоровье своих семей.

Во всех отношениях домработницы являются одними из самых уязвимых работников в условиях пандемии. По оценкам, 65% домашних работников, которые в основном состоят из цветных женщин и иммигрантов, не имеют медицинской страховки.

Пандемия особенно сильно ударила по этим и без того уязвимым группам населения, поскольку семьи вынуждены перестать работать и терять доход. По словам экспертов, пройдут месяцы, прежде чем обычные американцы смогут получить вакцину, поскольку первый этап включал в себя тех, кто находится на передовой, а следующий этап может включать учителей и других работников по уходу за детьми.