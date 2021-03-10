Об этом сообщает Reuters.
Задержка поставок связана с проблемами в компании Johnson & Johnson.
2,7 миллиона доз будут распределены через аптечные сети, а 15,8 миллиона доз вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna – среди всех штатов и территорий.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что уже было распределено более 123 миллионов доз вакцин, из которых для населения использовали 93,7 миллиона доз.
Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2% населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.
Почти 18% населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний.
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