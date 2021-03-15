Один из инициаторов идеи Центра противодействия дезинформации, председатель правления Института информационной безопасности Артем Биденко считает, что план российской пропаганды постепенный и рассчитан на долгий период времени.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

Он отметил, что Украина не может противодействовать России симметрично, потому что у нее нет на то ресурса, а во-вторых, так не делают и большие страны.

“Например США, для которых русский или китайский пропаганда – серьезная угроза. У них есть свой план. Они также создают и поддерживают СМИ типа Радио свободная Европа или Радио Свобода. Но гораздо больше они продвигают свою массовую культуру. Посмотрите голливудские фильмы, посмотрите на комп “Компьютерные игры”, – отметил Биденко, указав, что русские там возникают в неприглядном виде.

По его словам, Россия играет на долгую перспективу и бьет достаточно сужено во временном измерении.

“Это психологически-культурный феномен: русские пережили много катаклизмов, революций и поэтому им трудно планировать что-то на длительный период времени. Вот они и строят стратегии на 5-10 лет. Они не понимают игру вдлинную, стремятся украсть здесь и сейчас. Зато те же США и Китай работают с прицелом минимум на 25-50 лет “, – отмечает эксперт.

Поэтому он отметил важность работы в Украине не только с информационными, но и культурными проектами.