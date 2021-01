Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как известно, 6 января – день утверждения итогов президентских выборов в Конгрессе США.

14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена. За него проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.

Результаты голосования коллегии должны быть утверждены Конгрессом США 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей).

Акцию на этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

Стоит отметить, что сотни протестующих вышли на улицы еще во вторник, 5 января. Весь день сторонники Трампа находились в центре Вашингтона, в частности, на площади Freedom Plaza.

В течение почти восьми часов различные спикеры повторяли теории заговора по поводу выборов, озвучивали молитвы и скандировали лозунги в поддержку Трампа.

Около 20:00 демонстранты станцевали под кантри-рэп-песню “Роджер Стоун не сделал ничего плохого”. Как известно, Стоун – американский политический консультант и лоббист, бывший советник Трампа, которого американский лидер не так давно помиловал. Стоун фигурировал в рамках “российского расследования” спецпрокурора Роберта Мюллера. Стоуна обвиняли во лжи Конгрессу.

Сам Стоун также выступил перед протестующими.

Участники акции в основном были без защитных масок и не соблюдали дистанцию. Выступающие перед сторонниками Трампа спикеры озвучивали скептические заявления по поводу необходимости масок, мер предосторожности и вакцин против COVID-19, убившего более 355 тыс. американцев.

Протестующие оставались на улице до поздней ночи.

Far-right activist and “Stop the Steal” leader Ali Alexander in Freedom Plaza leads the crowd in a “Victory or death!” chant. pic.twitter.com/RW27eA8oh5 — Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) January 5, 2021

Как сообщает американский телеканал NBC News, во время вчерашних протестов произошли стычки с полицией. Были произведены первые задержания.

Так, согласно данным полиции Вашингтона, по состоянию на 21:00 было произведено шесть арестов. Протестующим, среди прочего, были предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции.

Hundreds of law enforcement officers have mobilized across Washington, DC, as thousands of pro-Trump supporters who refuse to accept the President’s election loss have flocked to the nation’s capital https://t.co/P6vTi0BZJd pic.twitter.com/UelHor4fA8 — CNN (@CNN) January 6, 2021

Trump supporters are attacking the DC police at this moment. Who’s Antifa now? pic.twitter.com/ZYIUUx8a80 — John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) January 6, 2021

7:30PM “Stop the Steal” Rally —

• We’ve heard General Mike Flynn give a salute / shout-out to QAnon soldiers…

• George Papadopoulos praise the president for his pardon…

• Attendees pray for the Proud Boys. That’s where we’re at.@WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/QtxvtsZbYl — Mike Valerio (@MikevWUSA) January 6, 2021

Основные же акции протеста запланированы в Вашингтоне на среду, 6 января. Ожидается, что в них примут участие тысячи людей.

Это, возможно, будут самые массовые и жесткие протесты сторонников Трампа. Среди прочих, на протест планируют выйти представители крайне правой, неофашистской организации “Proud Boys”, которая поддерживает Трампа.

Ранее действующий президент США анонсировал начало акций на 11:00 (18:00 по киевскому времени). В одной из демонстраций запланировано участие 30 тысяч человек.

Трамп написал в своем Twitter, что намерен выступить перед участниками ралли в среду в 11:00 утра на территории возле Белого дома.

Кроме того, он продолжил публиковать ничем не подтвержденные заявления о якобы “мошенничестве” на выборах и “краже” результатов.

“Вашингтон наводнен людьми, которые не хотят видеть победу на выборах, украденную леворадикальными демократами. С нашей страны достаточно, граждане больше не станут это терпеть! Мы в Овальном кабинете слышим вас (и любим вас). Сделайте Америку снова великой!”, – написал Трамп.

По всему Вашингтону сегодня мобилизованы сотни сотрудников правоохранительных органов, которые должны охранять правопорядок. В рамках подготовки полиция разместила в городе знаки, предупреждающие о незаконности хранения оружия во время протестов.