В Ватикане на международной выставке "100 вертепов" представят в том числе и украинский рождественский вертеп.

Об этом сообщает VaticanNews.

Произведение украинской монахини Теодосии Плахотнюк, изготовленное собственноручно, украсит выставку на площади Святого Петра.

“Элементы композиции, на которой можно разглядеть леса украинских Карпат и село Многополье в Донецкой области, где расположен скит, в котором автор недавно совершала свой монашеский подвиг, символически отражают дух Рождества от Востока до Запада Украины”, – пишет издание.

Торжественное открытие выставки состоится в воскресенье, 13 декабря 2020 г., в 15:30 по римскому времени (16:30 – по киевскому). Художественную программу по этому случаю организовало Посольство Украины при Святом Престоле, привлекая представителей украинской общины Рима.

Выставка вертепов проходит в Ватикане с 1976 года в рождественские праздники и призвана популяризировать традиции рождественских вертепов.

В этом году римляне и туристы смогут осмотреть экспозицию до 10 января 2021 года. Вход на выставку свободный.