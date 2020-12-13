Об этом сообщает VaticanNews.
Произведение украинской монахини Теодосии Плахотнюк, изготовленное собственноручно, украсит выставку на площади Святого Петра.
“Элементы композиции, на которой можно разглядеть леса украинских Карпат и село Многополье в Донецкой области, где расположен скит, в котором автор недавно совершала свой монашеский подвиг, символически отражают дух Рождества от Востока до Запада Украины”, – пишет издание.
Торжественное открытие выставки состоится в воскресенье, 13 декабря 2020 г., в 15:30 по римскому времени (16:30 – по киевскому). Художественную программу по этому случаю организовало Посольство Украины при Святом Престоле, привлекая представителей украинской общины Рима.
Выставка вертепов проходит в Ватикане с 1976 года в рождественские праздники и призвана популяризировать традиции рождественских вертепов.
В этом году римляне и туристы смогут осмотреть экспозицию до 10 января 2021 года. Вход на выставку свободный.