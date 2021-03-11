В Нидерландах в возрасте 94 лет скончался изобретатель аудиокассеты, инженер Лу Оттенс.

Об этом сообщает британское агентство ВВС. Информацию о смерти также опубликовал Philips Museum, расположенный в Эйндховене.

Известно, что он умер в своем доме в селе Дуйзел в провинции Северный Брабант (Нидерланды).

Лодевейк Фредерик Оттенс (или Лу Оттенс) родился 21 июня 1926 года в Беллингволде (Нидерланды). Как информирует американское издание The Washington Post, родители изобретателя были учителями.

С юных лет Оттенс интересовался техникой. Во время Второй мировой войны он собрал радиоприемник, с помощью которого его семья втайне слушала передачи запрещенного немецкими оккупантами Radio Oranje (это была радиопрограмма на ВВС, которая транслировалась в оккупированных Германией Нидерландах во время войны).

После завершения войны Оттенс изучал машиностроение в Дельфтском техническом университете.

С 1952 года он работал в компании Philips. В 1960 году Оттенс стал главой отдела разработки новых продуктов компании.

В течение года изобретатель и его команда разработали первый портативный магнитофон, которых в дальнейшем было продано более 1 млн экземпляров.

Все магнитофоны того времени были катушечного типа (они записывали и воспроизводили звук с помощью магнитной ленты, намотанной на катушку).

И Оттенс совершил революцию, изобретя кассету, которая пришла на смену громоздким бобинам. Он возглавлял команду разработчиков, которая занималась изобретением.

По замыслу Оттенса, кассета должна была быть достаточно маленькой, чтобы поместиться в карман куртки, информирует британское издание The Guardian.

В 1963 году Philips представила изобретение на международной выставке электроники в Берлине (с лозунгом “Меньше, чем пачка сигарет!”).

Технологию пытались скопировать японцы. Впоследствии Оттенс договорился с японской корпорацией Sony об использовании запатентованного Philips механизма для внедрения стандартной кассеты, производство которой затем было развернуто во всем мире.

Изобретение Оттенса изменило способ прослушивания музыки. С момента появления в 1960-х годах всего было продано более 100 миллиардов таких кассет.

В интервью СМИ инженер заявлял, что создание кассеты стало “сенсацией с первого дня”.

Оттенс также участвовал в разработке компакт-диска (CD). Он был разработан и представлен в 1982 году компаниями Philips и Sony, став новым стандартом звукозаписи. По всему миру было продано более 200 млрд компакт-дисков.

В 1986 году Оттенс ушел в отставку. В интервью инженер подчеркивал, что все его разработки появились благодаря совместным усилиям его команды.

“Мне можно отнести целый ряд идей. Но чертежники, дизайнеры электротехники и промышленные дизайнеры, они выполнили свою работу. Я ничего особенного не сделал”, – отмечал Оттенс.

Жена изобретателя – Марго ван Ноорд – умерла еще в 2002 году. У супругов остались трое детей, четверо внуков и правнучка.