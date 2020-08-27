Все школы Киева готовы к началу учебного года, и 1 сентября в них состоится первый звонок.

Об этом рассказал сегодня на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

“Первый звонок состоится 1 сентября по традиции во всех учреждениях образования города Киева, во всех школах. Дети пойдут в школы. Мы разработали регламент. Все киевские школы готовы к началу нового учебного года с 1 сентября”, – отметил он.

Мондриевский уточнил, что каждое утро “будет начинаться с измерения температуры ученикам и работникам и продолжаться 5-ти минутками здоровья”.

По словам чиновника, школы столицы обеспечены всем необходимым минимум на три месяца.

“Закуплены все необходимые дезинфицирующие средства… Разработаны регламенты работы, подготовлены указатели. Открыты максимально все входы, чтобы развести возрастные группы детей, чтобы дети не заходили через один вход”, – добавил Мондриевский.

Чиновник сообщил, что разработано несколько сценариев организации образовательного процесса в учебных заведениях столицы, к которым готовится город. В том числе рассматривается и применение смешанной формы обучения – очной и дистанционной. Каждое учреждение должно выбрать свою модель обучения.

Мондриевский уточнил, что также было разработано специальное меню для питания детей начальной школы – “мак-меню”.

Так, детям будут класть в пакеты сэндвичи, салаты, булочки, запеченный картофель и горячий напиток.

Во время брифинга отмечалось, что ученики начальных классов не будут питаться в столовых – им будут приносить еду в классы в пакетах. Каждый ребенок будет получать одноразовую посуду.

В столовых смогут питаться ученики старших классов и дети, которые будут находиться в группах продленного дня.

(На видео – с 48:10)