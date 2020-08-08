Министерство охраны Украины не видит оснований для массового тестирования учителей на COVID-19 перед началом учебного года.

Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Такая функция не предусмотрена, в этом нет необходимости. Все, что касается тестирования, четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, приказами МОЗ – кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого раздела о проведении тестирования учителей нет. Исключения – если есть симптомы коронавирусной болезни учителя или он контактировал с человеком, у которого подтверждено COVID-19”, – сказал министр.

Министр также рассказал об утилизации использованных защитных масок и перчаток в школах.

“Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а потом уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией”, – сказал Степанов.