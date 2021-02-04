В Запорожской области 5 февраля объявлен день траура в память о погибших в результате пожара в областной инфекционной больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

“Распоряжением главы облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара в областной инфекционной больнице”, – говорится в сообщении.

В связи с этим на территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания.