Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в интервью изданию “Интерфакс“.
По его словам, в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечения больных COVID-19 могут быть использованы санатории.
“В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый — это санатории. МОЗ оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонт в санаториях и Дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле”, — сказал он.
Тимошенко отметил, что в случае, если нет санаториев, обладминистрации должны будут сконцентрироваться на том, чтобы оборудовать для лечения больных “спортзалы и все остальное”.
“Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц”, — добавил он.
- Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайновом брифинге 17 ноября сообщил, что на развертывание временных госпиталей Кабмин выделил 118,5 млн грн. Временные госпитали должны быть открыты в Киеве, Одессе и Краматорске.
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- За прошедшие сутки, 19 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще в 14 575 человек. Это новый рекорд с начала эпидемии в Украине.