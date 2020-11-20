Офис президента предполагает, что новые дополнительные госпитали для лечения больных коронавирусом будут развернуты на базе санаториев.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в интервью изданию “Интерфакс“.

По его словам, в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечения больных COVID-19 могут быть использованы санатории.

“В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый — это санатории. МОЗ оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонт в санаториях и Дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле”, — сказал он.

Тимошенко отметил, что в случае, если нет санаториев, обладминистрации должны будут сконцентрироваться на том, чтобы оборудовать для лечения больных “спортзалы и все остальное”.

“Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц”, — добавил он.