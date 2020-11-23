Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него отрицательный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в соцсетях.

“У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду”, – сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня уже вышел на работу.

“День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме”, – подытожил глава государства.

“Сам я положительный, потому что тест отрицательный”.

Кроме того, на работу вышел и глава Офиса президента Андрей Ермак.