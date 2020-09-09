Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Офиса президента.
Как сообщалось ранее, 9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шуми.
В ОПУ отметили, что инспектирование будут проводить с участием представителя координатора от ОБСЕ.
“Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник — ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной”, — говорится в сообщении.
Тем, кто “не понимает возможного механизма такого инспектирования”, в Офисе президента порекомендовали “освежить в памяти историю деятельности СЦКК” — Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Этот украинско-российский механизм был создан согласно Минскому протоколу в сентябре 2014 года
В ОПУ напомнили и о том, что Россия отказалась работать в рамках СЦКК, но заверили, что проявление присутствия боевиков должно быть крайне ограничено.
“Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограничен проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины. раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно”, — добавили в Офисе.
- Как известно, 5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В ней говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных у Шумов.
- 6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, вдруг украинские защитники дали отпор. # Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.