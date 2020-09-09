В Офисе президента рассказали, каким будет порядок совместного с боевиками инспектирования участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, который ранее "ДНР" угрожали обстрелять.

Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Офиса президента.

Как сообщалось ранее, 9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шуми.

В ОПУ отметили, что инспектирование будут проводить с участием представителя координатора от ОБСЕ.

“Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник — ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной”, — говорится в сообщении.

Тем, кто “не понимает возможного механизма такого инспектирования”, в Офисе президента порекомендовали “освежить в памяти историю деятельности СЦКК” — Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Этот украинско-российский механизм был создан согласно Минскому протоколу в сентябре 2014 года

В ОПУ напомнили и о том, что Россия отказалась работать в рамках СЦКК, но заверили, что проявление присутствия боевиков должно быть крайне ограничено.

“Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограничен проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины. раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно”, — добавили в Офисе.