Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
Визит назначен на 12-13 октября.
“Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику. Будет подписан ряд соглашений относительно нашей морской инфраструктуры”, – сказал Игорь Жовква.
Жовква отметил, что тематика украинско-польских отношений кроме разговоров о политике, истории теперь расширяется и на экономическое сотрудничество.
Замглавы ОПУ напомнил, что визит Дуды в Украину планировался еще весной 2020 года, так как польский президент впервые за последние три года посещает Украину. В 2017 году Дуда был в Харькове, а в Киеве последний раз – в 2016 году.
- Напомним, Верховный суд Польши подтвердил законность июльских выборов президента, в которых с отрывом в 2,5% победил действующий президент Анджей Дуда.
- Дуда стал президентом Польши во второй раз. #Буквы рассказывали, что известно о польском лидере и о его отношении к Украине.