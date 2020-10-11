Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину внимание будет акцентировано на экономическое сотрудничество двух стран в вопросах развития инфраструктуры.

Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Визит назначен на 12-13 октября.

“Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику. Будет подписан ряд соглашений относительно нашей морской инфраструктуры”, – сказал Игорь Жовква.

Жовква отметил, что тематика украинско-польских отношений кроме разговоров о политике, истории теперь расширяется и на экономическое сотрудничество.

Замглавы ОПУ напомнил, что визит Дуды в Украину планировался еще весной 2020 года, так как польский президент впервые за последние три года посещает Украину. В 2017 году Дуда был в Харькове, а в Киеве последний раз – в 2016 году.