Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ОПУ.
Как сообщалось ранее, 30 сентября в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.
Спустя сутки в Офисе президента проинформировали о том, что произошло, и выразили соболезнования близким погибшей. По данным ОПУ, у погибшей гражданки остались муж и четверо детей.
Офис Зеленского заявил о необходимости быстрого расследования обстоятельств смерти женщины.
“Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис Президента в частности будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая”, — говорится в заявлении.
- Спикер МВД Артем Шевченко сообщал, что правоохранители рассматривают несколько версий относительно обстановки смерти сотрудницы посольства США.
- Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине также отреагировал на гибель сотрудницы диппредставительства в Киеве.