Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ОПУ.

Как сообщалось ранее, 30 сентября в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Спустя сутки в Офисе президента проинформировали о том, что произошло, и выразили соболезнования близким погибшей. По данным ОПУ, у погибшей гражданки остались муж и четверо детей.

Офис Зеленского заявил о необходимости быстрого расследования обстоятельств смерти женщины.