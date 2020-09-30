Погибшая сотрудница посольства оказалась гражданкой США. Следствие рассматривает несколько версий его смерти

Об этом сообщил в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Спикер МВД сообщил, что тело сотрудницы посольства, которая является гражданкой США, нашел несовершеннолетний парень. Шевченко опубликовал фото, на которых свидетель с манекеном рассказывает, где именно обнаружил ее тело. Сотрудница посольства оказалась гражданкой США.