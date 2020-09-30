Covid-19 Украина

обновлено 30.09.2020 в 19:02

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Погибшая сотрудница посольства оказалась гражданкой США. Следствие рассматривает несколько версий его смерти

Сотрудница посольства Соединенных Штатов, которая умерла в больнице Киева, оказалась гражданкой США. У следствия несколько версий относительно обстоятельств ее смерти.

Среда, 30 сентября 2020, 20:36

Об этом сообщил в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Спикер МВД сообщил, что тело сотрудницы посольства, которая является гражданкой США, нашел несовершеннолетний парень. Шевченко опубликовал фото, на которых свидетель с манекеном рассказывает, где именно обнаружил ее тело. Сотрудница посольства оказалась гражданкой США.

Фото: Артем Шевченко / Facebook

Фото: Артем Шевченко / Facebook

Фото: Артем Шевченко / Facebook

Шевченко отметил, что смерть женщины расследуют как убийство, но не исключено, что это — несчастный случай.

“Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом — не редкость на железной дороге”, — заявил он.

Пока неизвестно, какую должность занимала женщина, которая погибла. Посольство США в Украине пока не комментировало инцидент.

Теги: полиция, посольство США в Украине, смерть

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