Погибшая сотрудница посольства оказалась гражданкой США. Следствие рассматривает несколько версий его смерти

Об этом сообщил в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.
Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.
Спикер МВД сообщил, что тело сотрудницы посольства, которая является гражданкой США, нашел несовершеннолетний парень. Шевченко опубликовал фото, на которых свидетель с манекеном рассказывает, где именно обнаружил ее тело. Сотрудница посольства оказалась гражданкой США.
Шевченко отметил, что смерть женщины расследуют как убийство, но не исключено, что это — несчастный случай.
“Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом — не редкость на железной дороге”, — заявил он.
Пока неизвестно, какую должность занимала женщина, которая погибла. Посольство США в Украине пока не комментировало инцидент.
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