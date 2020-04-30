У Президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание по поводу плана выхода из карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что на совещании обсуждалось увеличение количества проводимых тестов на коронавирус.

Также было уделено внимание необходимости разрабатывания четкого плана по выходу из карантина.

“Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности”, – заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль сказал, что в Кабмине работают над механизмами постепенно смягчения карантина.