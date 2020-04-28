Народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка выразил мнение, что правительство намерено разрешить работу рынков на карантине из-за опасений по поводу возможного бунта.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, уже в среду, 29 апреля, на очередном заседании Правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поддержал открытие рынков в стране, при соблюдении условий от МОЗ.

По мнению Синютки, власти пошли на такой шаг потому, что Президент Владимир Зеленский опасается возможных бунтов.

“Власть наметила план открытия продовольственных рынков, но все пошло ускоренными темпами, потому что Зеленский испугался бунта мелких предпринимателей, работающих на этих рынках. Так же, как и фермеров. Ведь люди не могли понять, почему продуктовые рынки закрыты, а крупные супермаркеты свободно работают”, — заявил нардеп.

Народный депутат раскритиковал представленный Правительством план выхода страны из карантина. Он выразил мнение, что правительственный план — “это несколько графиков, написанных на коленке”. Также он обратил внимание на том, что в не учтен опыт других европейских стран.

“План такой, как и вся власть: показуха, имитация и безграмотность. Им не хватило элементарного профессионализма, чтобы взять за образец опыт европейских стран, правительства которых уже давно разработали планы борьбы с коронавирусом, карантинных мероприятий и прежде всего реального спасения экономики. Потому что на переднем плане для наших европейских соседей по пандемии акценты сместились на экономику — ее спасение, перезагрузку и возрождение. Составленный правительством план — это всего лишь нарисованная картинка с противоречивым содержанием”, — считает Синютка.

В частности, нардеп обратил внимание на такие моменты, как:

В плане отсутствуют меры по запуску работы промышленности, малого и среднего бизнеса. В том числе — туристической отрасли;

Некоторые меры, введение которых планируется на каком-то из этапов выхода из карантина, были реализованы еще в начале карантина. Например, система общественного питания давно работает на самовывоз, а эта мера предусмотрена в первом этапе плана;

В правительственном плане открытие метрополитена запланировано только на четвёртом этапе, в то время как в странах Европы его и не закрывали;

Общепит должен заработать на третьем этапе плана, в то же время некоторые рестораны, как заведение “Велюр” нардепа Тищенко, даже не закрывали;

Представленный Правительством план, при оптимистическом сценарии, позволит полноценно выйти из карантина примерно в середине лета. Этому, по плану правительства, должна способствовать положительная динамика в статистике заболевания. Однако в стране не проводится массовое тестирование, в связи с чем неизвестна реальная ситуация с распространением болезни;

Неизвестно, какими будут действия Правительства в случае, если количество больных уменьшаться не будет. Альтернативный план представлен не был.

Напомним, что ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план смягчения карантинных ограничений. При этом Шмыгаль объявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.