У журналиста и соучредителя ОО "Демсокиры" Виктора Трегубова, которого во время столкновений в Апелляционный судом Киева толкнул правоохранитель, подтвердился перелом кости.

Об этом Виктор Трегубов сообщил в Facebook.

Как сообщалось ранее, возле Апелляционного суда в Киеве произошли столкновения между силовиками и теми, кто пришел поддержать фигуранта дела Шеремета — музыканта и ветерана Андрея Антоненко.

Присутствующие, несогласные с тем, что Антоненко оставили под стражей, старались не выпустить автозак с ним изо двора суда. Они пытались заблокировать автозак и автомобиль с Нацгвардией. Силовики пытались помешать этим действиям.

Во время столкновений один из силовиков догнал Виктора Трегубова и толкнул его в спину, в результате чего мужчина упал.

На видео с 25 секунд

В тот же вечер Трегубов почувствовал, что правая нога болит.

“После того, как их (берцы — ред.) снял, ступать на правую ногу стало то просто. Если к утру не пройдет, поеду к врачу”, — написал он 6 октября.

Уже 7 октября Трегубов был в травматологии, где по рентгену врач сообщил, что есть подозрение на перелом клиновидной кости стопы. 8 октября перелом подтвердился.

Трегубов сообщил, что собирается обращаться в суд в связи с причинением ему физического вреда силовиком.

Отметим, что на днях в соцсетях идентифицировали личность силовика, который толкнул журналиста. Трегубов отметил, что уже владеет этой информацией, но не планирует ее распространять.