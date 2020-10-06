Возле Апелляционного суда в Киеве произошли столкновения между силовиками и сторонниками Андрея Антоненко, обвиняемого по делу Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Они не согласны с тем, что Антоненко оставили под стражей, и старались не пропустить автозак с ним со двора суда.

Люди пытались заблокировать автозак и автомобиль с Нацгвардией. Но полиция растолкала людей. Дорога под судом до сих пор заблокирована, пропускают только общественный транспорт.

Фото: #Буквы

Силовики пытались оттеснить людей от машины, полиция перекрыла улицу Соломенский, чтобы пропустить автозак.

Кроме того, один из силовиков догнал журналиста Виктора Трегубова и толкнул его в спину.

Фото: Stas Kozljuk

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.