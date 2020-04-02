Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 72 человека”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что заболела врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта лечилась от острой респираторной инфекции. 1 апреля после ухудшения состояния ее госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом – пневмония. В тот же день, тестирование выявило у нее COVID-19. Состояние здоровья врача удовлетворительное.

В госпитале определили круг лиц (10 военнослужащих), с которыми врач контактировала. 2 апреля их протестируют на коронавирус. Их осмотрели и направили на самоизоляцию. В местах, где находилась инфицированая, проведена дезинфекция.