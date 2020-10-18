Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

“К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19”, – говорится в сообщении.

Во время пребывания в отпуске военный обратился к семейному врачу и лечился амбулаторно. В связи с ухудшение состояния здоровья был госпитализирован в реанимацию Военно-медицинского клинического центра Западного региона. На момент госпитализации состояние здоровья военного было тяжелое.

Сейчас в ВСУ коронавирусом болеет 1082 человека. За весь период выздоровели 3220 человек. В изоляции находится 701 человек.