Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
“К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19”, – говорится в сообщении.
Во время пребывания в отпуске военный обратился к семейному врачу и лечился амбулаторно. В связи с ухудшение состояния здоровья был госпитализирован в реанимацию Военно-медицинского клинического центра Западного региона. На момент госпитализации состояние здоровья военного было тяжелое.
Сейчас в ВСУ коронавирусом болеет 1082 человека. За весь период выздоровели 3220 человек. В изоляции находится 701 человек.
- 17 октября коронавирус обнаружили у 453 киевлян. 13 больных умерли.
- 117 октября зафиксировали 5231 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.