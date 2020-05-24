Участники акции «СтопРеванш» пришли к дому Зеленского: фото, видео

Об этом сообщает кореспондент #Букв.
К зданию подошли около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий “Национальный корпус”, “Демократическая секира”, ВО “Свобода” и общественной организации “Дело громад”.
Активисты напомнили Зеленскому о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, “реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе”.
Они обклеили забор и ворота вокруг дома, где Зеленский владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.
- В центре Киева, где запланирована акция протеста к годовщине президентства Владимира Зеленского, усилили меры безопасности.