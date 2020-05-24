Covid-19 Украина

обновлено 24.05.2020 в 17:01

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23 мая

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Участники акции «СтопРеванш» пришли к дому Зеленского: фото, видео

Участники акции "Год Зеленского. Год реванша. Стоп реванш" пришли к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой Президент Украины Владимир Зеленский.

Воскресенье, 24 мая 2020, 17:45

Об этом сообщает кореспондент #Букв.

К зданию подошли около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий “Национальный корпус”, “Демократическая секира”, ВО “Свобода” и общественной организации “Дело громад”.

Активисты напомнили Зеленскому о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, “реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе”.

Они обклеили забор и ворота вокруг дома, где Зеленский владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.

Теги: Володимир Зеленський

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