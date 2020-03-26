Учебный год в украинских школах завершится 1 июля, как это предусмотрено законодательством, но не для выпускников 11-х классов.

Об этом заявила во время брифинга временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

“Учебный год в Украине определен законами “Об образовании” и “О полном общем среднем образовании”. Он для всех, кроме 11-классников, завершится 1 июля”, – подчеркнула Мандзий.

В министерстве ожидают, что после окончания карантина ученики еще успеют догнать программу.

“Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, обработаем тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно… и подвести определенные итоги. Мы можем говорить сегодня о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено действующим законодательством – это 1 июля. Кроме выпускников 11 класса”, – заявила Мандзий.

Она уточнила, что для 11-классников учебный год “закончится тогда, когда они получат документ об образовании”. Эта дата зависит от получения результатов ВНО (внешнего независимого оценивания).

Дата ВНО пока окончательно не определена из-за карантина. Предварительно, основную сессию ВНО проведут в 20-х числах июня. Не исключено, что оно состоится и в августе.

В таком случае вступительная кампания может затянуться до осени.

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(На видео – с 2:15)