Пандемия нанесла сокрушительный удар по сфере туризма. из-за локдауна в 2020 году туристические поездки сократились на 58-78%.

Об этом говорится в материале #Букв.

Отмечается, что сфера туризма растет очень медленно и все еще остается достаточно хрупкой. На графике представлены данные об уровне бронирований и заработка по сравнению с тем же периодом, но в 2019 году.

Туризм был одним из секторов, наиболее пострадавших от строгих ограничений и запретов на поездки в марте и апреле 2020 года. По данным Всемирной туристской организации ООН, в 2020 году такие поездки сократились на 58-78%. По оценкам, от 100 до 120 млн рабочих мест в сфере прямого туризма находятся под угрозой.

Сейчас международные поездки частично восстанавливаются в Азии и Европе. Однако отрасль до сих пор находится в тяжелом экономическом положении. Последние данные с сайта seetransparent.com показывают, что уровень бронирований все еще достаточно низкий, и люди по-прежнему с осторожностью относятся к своим планам на будущее.

Период с 20 января 2020 года по февраль 2021 года.

А этот график показывает, что количество международных авиаперелетов все еще на достаточно низком уровне по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным Flightradar24, объем коммерческих авиаперевозок в январе был фактически выше аналогичного периода годом ранее. Однако в конце марта их количество резко упало и до начала апреля составило около трети от обычного уровня.