Ролик опубликован на анонимном Youtube-канале “Как обмануть президента”.

На записи люди, с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, заместителей главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, а также замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив обсуждают, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике.

Как ясно из первой части записи, которая была опубликована ранее, эта беседа имела место 16 декабря прошлого года. В новом фрагменте якобы Гончарук поднимает вопрос о том, как объяснить Зеленскому причины падением экономического роста в 4 квартале минувшего года и негативную реакцию общественности на это.

“Надо подумать, как мы это срежисируем. Давайте ответим на вопрос: как мы с этим справляемся? Вот ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. В этом вся проблема. Потому что сейчас это выглядит так. И это на самом деле даже главная проблема. Если посмотреть на нашу […], то там сейчас все такие мысли: вот у нас в 4-м квартале просядет экономический рост. Вот он будет 4 и 4… а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И… “Ухандохали экономику!”. Понимаете? “Эти, как сказать, соросята, ухандохали экономику! Были крепкие хозяйственниках, было 4 и 4! “Пришли соросята — экономика растет два и вниз”. И никому ничего не докажешь”, — сказал якобы Премьер-министр.

По словам участника беседы, сложившая ситуация создает у Главы государства ощущение потери контроля, а у Премьер-министра нет понимания, как справиться с этой ситуацией.

“Все это все в совокупности… Оно создает у Президента впечатление, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет. Старперы понимают, как справляться с этим. Я по бюджету не понимаю, как правильно”, — добавил якобы Гончарук.

В ответ на это женщина с голосом похожим на Екатерину Рожкову предложила искать решения ситуации.

“Давайте искать решение на вопросы, которые есть. В глобальном измерении — все хорошо. Только это хорошо…”, — сказала она.

“Непонятно никому кроме нас, да”, — добавила якобы Оксана Маркарова.

Напомним, в среду, 15 января, в Сети появилась аудиозапись, на которой люди с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и зам главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову обсуждают, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике. В частности, собеседники обсуждают, как объяснить Зеленскоу причины укрепления гривны и растущий дефицит в бюджете.

Во время разговора якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”.