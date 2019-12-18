Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря.

Об этом на своей странице в Twitter заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

“22 декабря вступает в силу межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан”, – сказано в сообщении.

По словам дипломата, в Северную Македонию для украинцев отменены как краткосрочные, так и долгосрочные визы.

Уточняется, что соглашением предусмотрены поездки с биометрическим заграничным паспортом для краткосрочного пребывания (на 90 дней каждые 180 дней).

Также отмечается, что до вступления соглашения в силу между гражданами Украины и Северной Македонии будут действовать предварительные односторонние решения (ранее безвиз между странами носил временный характер на один год).