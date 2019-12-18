Об этом на своей странице в Twitter заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.
“22 декабря вступает в силу межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан”, – сказано в сообщении.
По словам дипломата, в Северную Македонию для украинцев отменены как краткосрочные, так и долгосрочные визы.
Уточняется, что соглашением предусмотрены поездки с биометрическим заграничным паспортом для краткосрочного пребывания (на 90 дней каждые 180 дней).
Также отмечается, что до вступления соглашения в силу между гражданами Украины и Северной Македонии будут действовать предварительные односторонние решения (ранее безвиз между странами носил временный характер на один год).
- 11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, необходимые для переименования страны.
- 25 января парламент в Афинах 153 голосами “за” утвердил новое название для Македонии – Республика Северная Македония.