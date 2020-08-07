Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Прокуроры установили, что в вооруженном конфликте против Украины, начиная с 2014 года, в составе незаконных вооруженных формирований РФ участвовали:
- 2 гражданина Болгарии;
- 7 граждан Армении;
- 1 гражданин Грузии;
- 19 граждан Италии;
- 27 граждан Испании;
- 12 граждан Казахстана;
- 3 гражданина Литвы;
- 26 граждан Молдовы;
- 2 гражданина Нидерландов;
- 5 граждан Германии.
В отношении этих лиц начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины (участие в вооруженном конфликте, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, которые привели к гибели людей или иным последствиям). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
“Иностранные наемники находились в составе различных подразделений НЗФ, подконтрольных стране-агрессору, в частности в так называемых 14 батальоне территориальной обороны “Призрак”, 11 отдельном мотострелковом полку “Восток”, 7 отдельной мотострелковой бригаде “Чистяковская”, 1 отдельной мотострелковой бригаде “Славянская”, отдельном разведывательном батальоне “Спарта”, отдельном штурмовом батальоне “Сомали”, незаконных вооруженных формирований “Русичи”, “Волчья сотня”, “Брянка СССР” и т.п.”, — отметили в Офисе генпрокурора.
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