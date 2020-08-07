Украинские правоохранители открыли уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в незаконных вооруженных формированиях РФ на Донбассе.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры установили, что в вооруженном конфликте против Украины, начиная с 2014 года, в составе незаконных вооруженных формирований РФ участвовали:

2 гражданина Болгарии;

7 граждан Армении;

1 гражданин Грузии;

19 граждан Италии;

27 граждан Испании;

12 граждан Казахстана;

3 гражданина Литвы;

26 граждан Молдовы;

2 гражданина Нидерландов;

5 граждан Германии.

В отношении этих лиц начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины (участие в вооруженном конфликте, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, которые привели к гибели людей или иным последствиям). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

“Иностранные наемники находились в составе различных подразделений НЗФ, подконтрольных стране-агрессору, в частности в так называемых 14 батальоне территориальной обороны “Призрак”, 11 отдельном мотострелковом полку “Восток”, 7 отдельной мотострелковой бригаде “Чистяковская”, 1 отдельной мотострелковой бригаде “Славянская”, отдельном разведывательном батальоне “Спарта”, отдельном штурмовом батальоне “Сомали”, незаконных вооруженных формирований “Русичи”, “Волчья сотня”, “Брянка СССР” и т.п.”, — отметили в Офисе генпрокурора.