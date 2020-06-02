Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает корреспондент #Букв.

“С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог, как должна выглядеть международная платформа по Крыму. И эта тема будет также предметом нашего разговора с господином Маасом в дальнейшем. Сейчас только еще раз подчеркну, что вопрос Крыма всегда будет среди приоритетных для меня как для министра иностранных дел, и до тех пор, пока Крым не будет деоккупированный и не вернется в состав Украины”, – сказал Кулеба.

Он также отметил, что в очередной раз обратился к Маасу с просьбой обеспечить доступ Международного Красного Креста к украинцам, которых Россия незаконно удерживает в оккупированном Крыму.

“Я еще раз обратился к Хайко за помощью, – чтобы обеспечить доступ Красного Креста к украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму. Так же мы заинтересованы в том, чтобы представители Красного Креста посетили и украинцев, которых незаконно удерживают на территории России”, – добавил министр.