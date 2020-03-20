Украина сегодня направила в Китай грузовой самолет Ил-76 за медицинским грузом: лабораторными и экспресс-тестами на коронавирус COVID-19, масками, а также аппаратами искусственной вентиляции легких.

Об этом проинформировал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что прибытие указанного груза из Китая ожидается “в ближайшие 48 часов”.

Так, самолет должен доставить из КНР:

• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые “будут распределены по всем уголкам Украины”;

• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

• 1 млн масок, которые “поступят в украинские аптеки”;

• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

• 400 тысяч экспресс-тестов;

• 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

“Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас”, – заверил Зеленский.

Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу! Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити. Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:

• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;

• 10 апаратів штучної вентиляції легень;

• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;

• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

• 400 тис. експрес-тестів;

• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців. Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих. Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Стоит отметить, что груз, среди прочих, будет сопровождать народный депутат от “Слуги народа” Андрей Мотовиловец. На своей странице в Facebook он сообщил, что военный грузовой самолет Ил-76 направляется в Гуанчжоу. Борт должен принять медицинский груз в 11:00 субботы, 21 марта.