Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% от количества населения. Речь идет о максимум 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3%: это 1 млн 250 тысяч доз”, – отметил Ляшко.

По его словам, информация об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины будет получена 19 ноября. Указанный вопрос будет решаться на заседании правления инициативы COVAX (это инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации).

“Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни при ее регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью… На ближайшем заседании правления COVAX, которое состоится 19 ноября, уже будут четко понятны ориентировочные даты поставки, ориентировочное количество и стоимость вакцины, которую Украина будет получать”, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что Украина попала в список 92 стран, которые “получат либо специальную рыночную цену, либо вакцину в рамках механизма COVAX бесплатно”.

(На видео – с 21:00)