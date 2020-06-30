Количество активных больных коронавирусом COVID-19 в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму для беспрепятственного въезда украинцев в страны Евросоюза.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он объяснил, что, согласно показателям, установленным в ЕС, в “зеленую зону” входят страны, в которых количество активных больных находится на уровне 16 и меньше на 100 тысяч населения. В Украине этот показатель составляет уже 57 активных больных, что обусловливает ограничение поездок для украинцев в страны ЕС.

“По индикаторам, показателям, которые устанавливаются на территории Евросоюза (для въезда в ЕС, – ред.) – количество активных больных на уровне 16 и меньше (на 100 тыс. населения, – ред.). Это страны, которые находятся в “зеленой зоне”, и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет уже 57 на 100 тыс. населения. Еще две недели тому назад этот показатель был на уровне 37″, – отметил министр.

Степанов подчеркнул, что в связи с такой ситуацией украинцам стоит готовиться к ограничениям на поездки в страны ЕС.

“То есть на сегодняшний день будут определенные ограничения на поездки украинцев в страны Евросоюза. Они не будут касаться некоторых категорий граждан: дипломатов, граждан, которые имеют сезонную работу в сельскохозяйственном секторе, граждан, которые будут выезжать на обучение в страны ЕС, граждан, ищущих убежища в странах ЕС”, – объяснил он.

Глава МОЗ добавил, что если ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в Украине улучшится, ЕС пересмотрит свое решение.

(На видео – с 11:10)