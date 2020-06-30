Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавируса в Украине умерли 1159 человек, из них 12 – за последние сутки.
Выздоровели уже 19 115 человек, за сутки – 88.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 143, Закарпатской области – 97 и Ровенской области – 74.
Новых случаев COVID-19 за сутки не обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.
- В Украине только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.