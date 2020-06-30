В Украине по состоянию на 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, за сутки обнаружили 706 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавируса в Украине умерли 1159 человек, из них 12 – за последние сутки.

Выздоровели уже 19 115 человек, за сутки – 88.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 143, Закарпатской области – 97 и Ровенской области – 74.

Новых случаев COVID-19 за сутки не обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.