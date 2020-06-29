Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открыть границы с 1 июля.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Последний проект списка был согласован странами ЕС в пятницу и содержит 15 стран. Сначала в четверг “зеленый” список содержал 54 страны, в том числе Украину.

Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу согласно черновому списку, выглядит следующим образом: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии взаимных шагов).

В “красный список” стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

Источники агентства также ставят под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.

Отмечается, что окончательные правила въезда граждан третьих стран в Европейский Союз будут объявлены в начале недели. В дальнейшем список государств, гражданам которых будет разрешен въезд, будет пересматриваться каждые две недели.

В ЕС не могут принуждать все государства-члены соблюдать будущие правила, однако нарушение рекомендаций отдельными странами может привести к восстановлению внутренних границ внутри Европейского Союза.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко в комментарии #Буквам заявила, что в МИД пока не могут что-либо комментировать по данной теме.