Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совету нацбезопасности и обороны касательно продления запрета российских сайтов и социальных сетей.

Соответствующий указ №184/2020 опубликован на сайте Главы государства.

Как сообщалось ранее, парламент рекомендовал Совету нацбезопасности и обороны Украины продлить сроки применения санкций против российских социальных сетей. СНБО принял решение продлить запрет российских соцсетей и сайтов.

В четверг, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, в соответствии с которым ввел в силу действие указанное решение СНБО.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года “О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — говорится в Указе.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс. Украина”.

Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.