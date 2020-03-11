Украина с четверга, 12 марта, закроет большинство пунктов пропуска на своих границах. Эта мера предосторожности предпринимается из-за распространения в мире коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта”, – подчеркнул он.

“Меры на границах принимаются – в аэропортах, автомобильных пунктах пропуска. То есть внешний периметр плюс аэропорты сегодня под особым пропускным режимом и особым режимом работы”, – уточнил премьер.

Шмыгаль также сообщил о закрытии некоторых пунктов пропуска (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе.

“Часть этих пунктов пропуска закрыты – среди тех почти двух сотен, о которых я уже говорил. Там осуществляется усиленный контроль, температурный скрининг, усиленные меры по выявлению людей, которые могут быть инфицированы. Закрыть совсем мы не можем, но там внедрены усиленные меры. Некоторые из них закрыты”, – заявил он.

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(На видео – с 24:13)