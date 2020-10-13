Об этом сообщается на правительственном портале.

Согласно постановлению №933, граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительство без выезда из страны в связи с изменением цели въезда.

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“Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области IT-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей”, – говорится в сообщении.

Иностранцы должны подать необходимые документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины не позднее 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.

Важно, что это упрощение не касается граждан Российской Федерации.